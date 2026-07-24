Αλλάζει βίαια το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, υπενθυμίζοντάς μας πως η φύση έχει τους δικούς της κανόνες, ακόμη και στην «καρδιά» του καλοκαιριού. Από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) και μέχρι το Σάββατο (25/7), ο καύσωνας παραδίδει τη σκυτάλη σε ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο απαιτεί την αυξημένη προσοχή όλων μας.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Το μενού των επόμενων ωρών περιλαμβάνει ισχυρές βροχές, συνεχείς κεραυνούς, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, το κυριότερο, επικίνδυνα μπουρίνια (τοπικούς, θυελλώδεις ανέμους).

Σήμα κινδύνου για τους αδειούχους: «Μείνετε στη στεριά»

⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΥ

✅Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κατά τόπους ισχυρούς… pic.twitter.com/4FmYVMZxqS — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 23, 2026

Η προειδοποίηση του γνωστού μετεωρολόγου και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, είναι σαφής και απευθύνεται κυρίως σε όσους ετοιμάζονται για αποδράσεις το Σαββατοκύριακο. Οι παραθαλάσσιες και θαλάσσιες περιοχές μετατρέπονται σε ζώνες υψηλού κινδύνου λόγω της απότομης ενίσχυσης των ανέμων.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα στη θάλασσα –από ένα απλό κολύμπι και ψάρεμα μέχρι βόλτες με σκάφη– πρέπει να αναβληθεί. Οι συνθήκες αναμένεται να μεταβληθούν ραγδαία, ειδικά σε Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

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Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Η πορεία των καταιγίδων αναμένεται να σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας. Δείτε την ένταση και τον χρόνο εκδήλωσης ανά περιοχή:

Παρασκευή 24 Ιουλίου

Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη): Από το πρωί έως αργά το βράδυ (Πορτοκαλί Προειδοποίηση).

Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία): Από το μεσημέρι έως τη νύχτα (Πορτοκαλί). Προσοχή στα παραθαλάσσια τμήματα της Μαγνησίας όπου το επίπεδο κινδύνου ανεβαίνει (Κόκκινη Προειδοποίηση).

Σποράδες & Εύβοια (κεντρική/βόρεια): Από το μεσημέρι (Κόκκινη Προειδοποίηση).

Ανατολική Στερεά & Αττική: Από το απόγευμα έως αργά το βράδυ (Πορτοκαλί Προειδοποίηση).

Βορειοανατολικό Αιγαίο (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη): Από αργά το βράδυ (Πορτοκαλί Προειδοποίηση).

Σάββατο 25 Ιουλίου

Τα φαινόμενα θα παραμείνουν ισχυρά τις πρώτες πρωινές και προμεσημβρινές ώρες, επηρεάζοντας:

Τις Σποράδες και την κεντρική/βόρεια Εύβοια (Κόκκινη Προειδοποίηση).

Τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά παράλια της Μαγνησίας (Πορτοκαλί Προειδοποίηση).

Red Code: Οι 11 περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης

Λόγω της σφοδρότητας των επερχόμενων φαινομένων, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασαν εκτάκτως, κηρύσσοντας 11 περιοχές της χώρας σε κατάσταση ανώτατης ετοιμότητας (Red Code) για σήμερα:

Περιφέρεια Αττικής

Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Π.Ε. Πιερίας

Π.Ε. Ημαθίας

Π.Ε. Χαλκιδικής

Π.Ε. Λάρισας

Π.Ε. Μαγνησίας (μαζί με τις Σποράδες)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Π.Ε. Θάσου

Π.Ε. Έβρου (μόνο η Νήσος Σαμοθράκη)

Π.Ε. Λήμνου

Οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.