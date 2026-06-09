Δήλωση – έπος του Μπαρτζώκα για τη «φιλοξενία» στο T-Center και «γνωστό οπαδό της Φιορεντίνα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου του τρίτου τελικού, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τα όσα συνέβησαν στο T-Center μετά το Game 2, με τον κόουτς του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, να αναφέρεται και στην κατάσταση που επικρατεί στην... φυσούνα της έδρας του Παναθηναϊκού.

«Προφανώς έχετε δει, ας μην είμαστε παράλογοι, τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό και με μένα. Όταν μπαίνω στη φυσούνα, οι μπουνιές και οι κλωτσιές που υπάρχουν στο πανί και οι βρισιές που ακούω. Άλλωστε υπάρχει στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα που είχε σπάσει το χέρι του προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Καμία φορά και η αντίδραση είναι αυτήν που δεν πρέπει να είναι αλλά είναι αυτήν που είναι», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με την φυσούνα του T-Center.

Για τα φαινόμενα που συμβαίνουν στους τελικούς ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης τόνισε:

«Νομίζω πως για αυτό πρέπει να μιλήσουν οι διοικήσεις. Εγώ είμαι απλώς ένας προπονητής στον Ολυμπιακό, δεν θέλω να είμαι το κεντρικό πρόσωπο, το κεντρικό πρόσωπο είναι οι ιδιοκτήτες της ομάδας και οι παίκτες, εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ είμαστε βοηθητικοί.

Το αν για κάποιο λόγο έχει αναγορευτεί πως όλος ο Παναθηναϊκός επιτίθεται στον Μπαρτζώκα σε επίπεδο προέδρων. Δηλαδή πως γίνεται ένας πρόεδρος να επιτίθεται συνέχεια στον προπονητή; Είναι σαν να το έκαναν οι κύριοι Αγγελόπουλοι στον Αταμάν, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα.

Η δική μου δουλειά είναι να είμαι προπονητής, σέβομαι απόλυτα όλους τους προπονητές που έρχονται εδώ και τον κύριο Αταμάν κάθε φορά που έρχεται εδώ πηγαίνω και τον καλωσορίζω και τον αγκαλιάζω.

Είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ως Τούρκος, ως εννοώ άλλης εθνικότητας και έχω την υποχρέωση εγώ απέναντι σε ένα συνάδελφο να είμαι όπως πρέπει να είμαι.

Αν αυτή τη στιγμή, για κάποιο λόγο έχω στοχοποιηθεί τα τελευταία έξι με εφτά χρόνια σε όλα τα επίπεδα, θέλω να μείνω έξω από αυτό, θέλω να κάνω προπονητική δουλειά, απολαμβάνω να κάνω τον προπονητή, δεν απολαμβάνω να κάνω σχόλια για την ελληνική κοινωνία, ούτε για το τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ, υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι που θα το κάνουν».