Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε, δεν σπάμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram story τοποθετήθηκε για την εικόνα του Παναθηναϊκού έπειτα από την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens μιλώντας για την κριτική που δέχεται η ομάδα.
«Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω πάλι με όλο το σύστημα που έχει πέσει από πάνω και βαράει.»
