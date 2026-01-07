Μενού

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε, δεν σπάμε»

Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι και την κριτική που δέχεται η ομάδα.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram story τοποθετήθηκε για την εικόνα του Παναθηναϊκού έπειτα από την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens μιλώντας για την κριτική που δέχεται η ομάδα.

«Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω πάλι με όλο το σύστημα που έχει πέσει από πάνω και βαράει.»

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

