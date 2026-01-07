Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε, δεν σπάμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram story τοποθετήθηκε για την εικόνα του Παναθηναϊκού έπειτα από την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens μιλώντας για την κριτική που δέχεται η ομάδα.

«Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω πάλι με όλο το σύστημα που έχει πέσει από πάνω και βαράει.»

