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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η ανάρτησή του για την διαιτησία των τελικών

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με την διαιτησία των τελικών.

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ματς με τη Βαλένθια | eurokinissi
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τοποθετήθηκε για τους τελικούς της Stoiximan GBL και την διαιτησία σε αυτούς.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στους τελικούς του 2024 και του 2025, ενώ για το 2026, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι φίλοι του Ολυμπιακού του έστειλαν πολλά μηνύματα, στα οποία ανάφεραν, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πως «δεν το αξίζαμε…Η Τσαρούχα ειδικά σας έσφαξε απροκάλυπτα».

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