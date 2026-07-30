Κυψέλη: Το μυστήριο με το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα - Πού στρέφεται η έρευνα

Τα κομμάτια που συνθέτουν ένα ένα το παζλ της σορού που βρέθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου σε εγκαταλλελειμένο κτίριο μέσα σε μια βαλίτσα συνθέτουν οι αστυνομικοί του Τμήματος ανθρωποκτονιών. Μετά την ταυτοποίηση του θύματος, καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων γύρω από τις τελευταίες κινήσεις του.

Τα στοιχεία του θύματος μέσα στη βαλίτσα και το μυστήριο

Η ταυτοποίηση της σορού ολοκληρώθηκε έπειτα από ενημέρωση του γραφείου της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και φέρεται να διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων ημερών της ζωής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία επικοινωνία που είχε η 38χρονη με φίλο της καταγράφεται στις 15 Ιουλίου, δηλαδή τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της μέσα στη βαλίτσα, στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα ταξίδεψε μόνη της στην Ελλάδα ή συνοδευόταν από άλλο άτομο, καθώς και να χαρτογραφήσουν τις επαφές και τις μετακινήσεις της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα. Το πρώτο ερώτημα αναμένεται να απαντηθεί μέσω των στοιχείων της αεροπορικής εταιρείας, ενώ για τις κινήσεις της στην Αθήνα οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, νέο μυστήριο προκαλεί το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέχρι και το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστή η ταυτοποίηση της σορού, η συσκευή συνέχιζε να εκπέμπει σήμα, στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην ανακάλυψη κρίσιμων στοιχείων για τη διαδρομή του κινητού και τα πρόσωπα που ενδεχομένως το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της.

Πώς αναγνωρίστηκε το θύμα

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση της γυναίκας διαδραμάτισε ένα μαύρο σορτσάκι που φορούσε όταν εντοπίστηκε νεκρή. Το ένδυμα έφερε το έμβλημα γαλλικού πανεπιστημίου, λεπτομέρεια που κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον των ερευνητών. Οι ελληνικές Αρχές διαβίβασαν το στοιχείο στις αρμόδιες ξένες υπηρεσίες και στην Ιντερπόλ, η οποία προχώρησε στη διασταύρωση των διαθέσιμων δεδομένων.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικής βάσης βιομετρικών στοιχείων. Η 38χρονη είχε εργαστεί στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καταχωρημένα τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα βιομετρικά της δεδομένα. Μέσω αυτής της βάσης οι αμερικανικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό και ενημέρωσαν επισήμως την Ελληνική Αστυνομία για την ταυτότητα του θύματος.

Με την ταυτοποίηση να έχει πλέον ολοκληρωθεί, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται στην ανασύνθεση του τελευταίου 24ώρου της 38χρονης και στον εντοπισμό των προσώπων με τα οποία ήρθε σε επαφή πριν από τον θάνατό της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα αποδειχθούν καθοριστικές για την εξιχνίαση της ιδιαίτερα σκοτεινής υπόθεσης.