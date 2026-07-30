Ο «Δάσκαλος Λι» είναι η καλύτερη σελίδα του ελληνικού Instagram

Ο «Δάσκαλος Λι» θα έλεγε κανείς ότι είναι μια σελίδα shitposting στο Instagram, μια σελίδα δηλαδή όπου οι δημοσιεύσεις είναι «καμένες» και λίγοι καταλαβαίνουν τι θέλει να πει. Στην πραγματικότητα, εμείς θα λέγαμε πως είναι αποστάγματα ζωής που θα ζήλευε ο κύριος Μιγιάκι (αυτός του "wax on, wax off"), ο Πάϊ Μέϊ του "Kill Bill, ο Μπρους Λι, ακόμα και ο Κεν Λι (Κεν Λιιιιι).
Παρακάτω συλλέξαμε μερικά από τα πιο αγαπημένα μας post. Μην διστάσετε να τα στείλετε σε φίλους που περνάνε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή τους (ή αν περνάνε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, καλύτερα να διστάσετε λίγο).
Για τα πισώπλατα μαχαιρώματα
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