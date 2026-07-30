Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης γίνεται «Νταντά»: Το προφίλ και το πλάνο για τη νέα σειρά

«Νταντά της γειτονιάς» είναι ο τίτλος της νέας κωμωδίας του Mega με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση που μάλιστα σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό προορίζεται για το πρώτο μισό της τηλεοπτικής περιόδου.

Το κανάλι αναζητούσε καιρό μια πρωτότυπη οικογενειακή κωμωδία για το πρόγραμμά του και η συγκεκριμένη πήρε το πράσινο φως με τα γυρίσματα να ξεκινούν σύντομα.

Τη σκηνοθεσία της σειράς θα αναλάβει ο Διονύσης Φερεντίνος.

Ο γνωστός σκηνοθέτης είχε για πολλά χρόνια της σκηνοθεσία του «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» στον Alpha ενώ για δύο τηλεοπτικές σεζόν σκηνοθέτησε το «Έχω παιδιά» και πάλι στο Mega.

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Αυτή είναι η δεύτερη κωμική σειρά που εντάσσεται τη νέα σεζόν στο πρόγραμμα του Mega καθώς ως γνωστόν έχει ανακοινωθεί και το «Κάμπινγκ» με

πρωταγωνιστές τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Γιώργο Χρυσοστόμου.