Δούκας: «Σάρκα και οστά το όνειρο στον Βοτανικό - Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του ΠΑΟ»

Ο Χάρης Δούκας επισκέφθηκε σήμερα (10/10) το εργοτάξιο του Βοτανικού όπου έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

O Δήμαρχος Αθηναίων ανέβασε στον λογαριασμό του στα social media φωτογραφίες από την πρόοδο των εργασιών λέγοντας χαρακτηριστικά πως «το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά».

Παράλληλα, ενημέρωσε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, καθώς εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες.

Δείτε την ανάρτηση Δούκα:

«Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!

Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα.

Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Προχωράμε!»