Αδύνατη κρίθηκε η αναβολή του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League να διεξάγεται κανονικά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου (22:00), παρά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Η ανείπωτη τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ, την ώρα που ο σύλλογος καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη σε ανθρώπινο, θεσμικό και αγωνιστικό επίπεδο, με υπευθυνότητα και σεβασμό.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ γνωστοποίησε πως, έπειτα από επικοινωνία με την UEFA, κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναβολής της αναμέτρησης με τη Λιόν. Ως εκ τούτου, το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά στο Groupama Stadium.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκφραστεί το πένθος με τον αρμόζοντα τρόπο.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της τραγωδίας, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, εμφανώς συγκλονισμένος, έδωσε σαφείς κατευθύνσεις για την πλήρη κινητοποίηση των μηχανισμών της ΠΑΕ, με στόχο τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, τη φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά των σορών στην Ελλάδα και τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, συνοδευόμενος από νομικούς συμβούλους, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, να καταγραφούν με ακρίβεια τα γεγονότα και να παρασχεθεί πλήρης υποστήριξη στους τραυματίες.

Ταυτόχρονα, υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και τη συνεργασία με τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές. Σε διαρκή επαφή βρίσκεται και η Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, με εκπροσώπους της να μεταβαίνουν ήδη στο σημείο της τραγωδίας.

Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζεται ότι όλα τα έξοδα που απορρέουν από τη διαχείριση της κατάστασης θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον σύλλογο.

Τέλος, ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, οι σημαίες στο γήπεδο της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες.