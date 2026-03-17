Σε πανελλαδική απεργία και απεργία διαρκείας τίθενται από σήμερα τα ταξί, Τρίτη 17 Μαρτίου, μέχρι να συζητηθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Για την κινητοποίηση διαρκείας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρει τα εξής: «Ξεκινάμε απεργιακές κινητοποιήσεις Πανελλαδικά από Τρίτη 17 Μαρτίου και για όσο θα συζητείται το νομοσχέδιο στις επιτροπές της Βουλής τις επόμενες ημέρες».

Όπως η Ομοσπονδία των Αυτοκινητιστών εξηγεί στην ανακοίνωσή της: «Το μεσημέρι, μετά την πρώτη συνεδρίαση των επιτροπών θα ενημερωθείτε για την πορεία των εξελίξεων και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων και δράσεων μας».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί:

«Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και σε πλήρη εναρμόνιση με την απόφαση του Κλαδικού Συμβουλίου, ξεκινάμε απεργιακές κινητοποιήσεις Πανελλαδικά από Τρίτη 17 Μαρτίου και για όσο θα συζητείται το νομοσχέδιο στις επιτροπές της Βουλής τις επόμενες ημέρες.

Ειδικά την ημέρα που στις επιτροπές των φορέων θα είναι οι εκπρόσωποί μας να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους, ο κλάδος θα είναι απ’ έξω σύσσωμος, όπως και την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Δεν συμφωνούμε με: Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.

Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41.

Καλούμε όλα τα Σωματεία Πανελλαδικά, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματα που έχει ο κλάδος. Αύριο το μεσημέρι (σ.σ. την Τρίτη), μετά την πρώτη συνεδρίαση των επιτροπών θα ενημερωθείτε για την πορεία των εξελίξεων και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων και δράσεων μας».