Νέες αυξήσεις στις τιμές καυσίμων: «Αγγίζει» το 1,90 το ντίζελ - Ακόμα και 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ολοένα και πιο αυξημένες είναι οι τιμές των καυσίμων, με αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης θα έχουν πάρει την ανιούσα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την εικόνα από τα πρατήρια, η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει - αρκετά - το 1,90 ευρώ, ενώ πολύ κοντά είναι και το ντίζελ, που έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε πρατήριο στο Μοσχάτο, η απλή αμόλυβδη έγραψε 1,94, ενώ το πετρέλαιο πουλιέται για 1,89.

Αναμένεται από την Τετάρτη να γίνει πιο δύσκολη η κατάσταση, με την αμόλυβδη να ξεπερνάει και τα 2 ευρώ.

Σημειώνεται πως η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ καταγράφει σημαντική άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, στις 27 Φεβρουαρίου βρισκόταν στα 72,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις 16 Μαρτίου έφτασε τα 101,8 δολάρια. Συνολικά, η αύξηση αγγίζει περίπου το 40%, με την τιμή να φτάνει έως και τα 106 δολάρια ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με το Mega, αυτές είναι οι τιμές που καταγράφονται σε πρατήρια της Αττικής σήμερα:

Λεωφ. Μαραθώνος: 1,969 €/λτ

Καλύβια: 1,959 €/λτ

Ηράκλειο: 1,953 €/λτ

Γλυφάδα – Καλλιθέα – Ταύρος: 1,949 €/λτ

Περιστέρι: 1,948 €/λτ

Βουλιαγμένη: 1,947 €/λτ

Σαρωνίδα: 1,945 €/λτ

Σπάτα: 1,939 €/λτ

Παλλήνη: 1,935 €/λτ

Αιγάλεω: 1,934 €/λτ