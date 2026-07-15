Mία θλιβερή αλλά διαδεδομένη τάση στον αθλητισμό είναι το νετάρισμα του φακού στις γυναίκες αθλήτριες, με τρόπο που τις σεξουαλικοποιεί στη διάρκεια των αγώνων.

Αυτή την παρωχημένη συνήθεια να προκρίνονται πλάνα που δίνουν έμφαση σε «περιοχές» κάτω από τον λαιμό των γυναικών, ανεξαρτήτως αθλήματος, έρχεται να τερματίσει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Προκειμένου να μην σεξουαλικοποιούνται τα σώματα των γυναικών δημιουργήθηκε μια νέα οδηγία με τίτλο «Raising the Bar», η οποία περιλαμβάνει συστάσεις προς σκηνοθέτες, εικονολήπτες και παραγωγούς για να αποφευχθούν τέτοιου τύπου λήψεις.

Οι εν λόγω οδηγίες αφορούν αγωνίσματα όπως το άλμα επί κοντώ, το άλμα εις ύψος, τα οριζόντια άλματα και τα δρομικά αγωνίσματα.

Παραδείγματα σωστών πλάνων | EBU

Οι απαγορευμένες λήψεις

Προκρίνουν τα μακρινά σε σχέση με τα κοντινά πλάνα, και για τα κοντινά πλάνα, προτείνεται να επικεντρώνονται στο πρόσωπα και τις αντιδράσεις των αθλητριών, παρά σε άσχετα μεμονωμένα μέρη του σώματός τους, που μπορούν να γίνουν αντικείμενο του male gaze.

Η θέση της κάμερας, η διάρκεια του κοντινού και το slow motion μπορούν εύκολα να στρέψουν το ενδιαφέρον του τηλεθεατή από το άθλημα στο κορμί μιας αθλήτριας. Στο νέο εγχειρίδιο επισημαίνονται πως προβληματικές θεωρούνται οι λήψεις από πολύ χαμηλή γωνία και δημιουργούν αποκαλυπτικές εικόνες, τα συνεχή πλάνα στα σώματα των γυναικών, τα slow motion όταν δεν εξυπηρετούν την πορεία του αγώνα.

Σύγκριση κατάλληλων/ακατάλληλων πλάνων | EBU

«Αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των προτύπων μετάδοσης, ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη που σέβεται και αντικατοπτρίζει με συνέπεια την ικανότητα, τη δύναμη και την αφοσίωση των αθλητριών. Αυτή είναι μια κοινή ευθύνη όλων των μελών της EBU», αναφέρει στην έκθεσή της η Ένωση.