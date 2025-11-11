«Έδειξα το 1-1 στον κόσμο»: Η απίστευτη απολογία του Νάβας για το υψωμένα δάκτυλα και η... δικαίωση

Τέτοιες ημέρες, αρχές Νοεμβρίου, πριν από 25 χρόνια διαδραματιζόταν μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν αναφερόμαστε σε κάποιον αγώνα, ένα γκολ ή μία φάση. Αλλά δεν μία... χειρονομία που ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, πολλοί την επικαλούνται και τη θυμούνται.

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2000 και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ και στο 42ο λεπτό (με το σκορ στο 1-1) ο Φερνάντο Νάβας της ΑΕΚ αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για φάουλ πάνω στον Ανδρέα Νινιάδη. Κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο σηκώνει τα δύο μεσαία δάκτυλα των χεριών του και τα δείχνει στους φιλάθλους!

Δείτε τη φάση της αποβολής και το περιστατικό μετά το 7:52

Τις επόμενες ημέρες θα κληθεί από τον αθλητικό δικαστή γι αυτή του τη χειρονομία και εκεί θα αρχίσει να γράφεται μια νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο δικηγόρος του Νάβας, Χάρης Γρηγορίου, θα καταθέσει με υπόμνημα την απολογία του Αργεντινού ενώ (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία) θα επιβεβαιώσει και ο ίδιος τα λεγόμενα του παίκτη.

«Έδειξα το 1-1 στον κόσμο»

Τι ανέφερε, λοιπόν, το υπόμνημα; «Μετά την αποβολή μου διαπίστωσα οτι αποδοκίμαζαν για το λόγο αυτό οι ίδιοι οι οπαδοί της ΑΕΚ, αγωνιώντας προφανώς για την εξέλιξη του αγώνα. Ενστικτωδώς, ύψωσα και τα δύο χέρια προς τα πάνω και έδειξα προς τους φιλάθλους οτι το αποτέλεσμα του αγώνα εκείνη τη χρονική ήταν ισόπαλο (1-1) και τίποτα δεν είχε κριθεί ή χαθεί. Βεβαίως ήμουν εκνευρισμένος από την αποβολή μου, αλλά η χειρονομία δεν είχε καμία πρόθεση προσβολής προς τους φιλάθλους ή ήταν άσεμνη...» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Α.Η. 10/11/2000

Οι περισσότεροι τότε... γέλασαν με την απολογία. Όχι όμως και ο Αθλητικός Δικαστής, που μάλλον το θεώρησε πολύ φυσιολογικό, τιμωρώντας τον Νάβας με αποκλεισμό 14 ημερολογιακών ημερών από τα γήπεδα. Η ΑΕΚ μάλιστα είχε ασκήσει και έφεση, αλλά... απορρίφθηκε! Έτσι μετά από δύο εβδομάδες βρέθηκε και πάλι στη διάθεση του τότε προπονητή της Ένωσης, του αείμνηστου Γιάννη Παθιακάκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα ο Νάβας βρέθηκε καλεσμένος σε αθλητική διαδικτυακή εκπομπή. Ρωτήθηκε για εκείνο το περιστατικό επιμένοντας πως έδειξε (και) το σκορ!