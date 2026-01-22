Μενού

Εφές - Ολυμπιακός 68-74: Βρήκε εγκαίρως την «ποιότητά» του και πήρε τη νίκη

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες.

Reader symbol
Newsroom
Εφές - ΟΣΦΠ
Εφές - ΟΣΦΠ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός είχε απουσίες, έκανε πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο, όμως στο τέλος έδειξε την ποιότητα και την προσωπικότητα των παικτών του, φτάνοντας στη νίκη (68-74).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το ημίχρονο στο +17, όμως στο δεύτερο μισό η Έφες του έβαλε δύσκολα, με τους Ερυθρολεύκους να βλέπουν τους αντιπάλους τους να μειώνουν μέχρι και στους 2! Ένα 0-8 από το 35' μέχρι το 38' έδωσε αέρα 10 πόντων στον Ολυμπιακό, ενώ στο τέλος του αγώνα μπορεί η Έφες να συνέχισε να πιέζει, όμως παρόλα αυτά οι Ερυθρόλευκοι υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ