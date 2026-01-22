Εφές - Ολυμπιακός 68-74: Βρήκε εγκαίρως την «ποιότητά» του και πήρε τη νίκη

Ο Ολυμπιακός είχε απουσίες, έκανε πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο, όμως στο τέλος έδειξε την ποιότητα και την προσωπικότητα των παικτών του, φτάνοντας στη νίκη (68-74).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το ημίχρονο στο +17, όμως στο δεύτερο μισό η Έφες του έβαλε δύσκολα, με τους Ερυθρολεύκους να βλέπουν τους αντιπάλους τους να μειώνουν μέχρι και στους 2! Ένα 0-8 από το 35' μέχρι το 38' έδωσε αέρα 10 πόντων στον Ολυμπιακό, ενώ στο τέλος του αγώνα μπορεί η Έφες να συνέχισε να πιέζει, όμως παρόλα αυτά οι Ερυθρόλευκοι υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.

