Εφές - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (22/01) στην Κωνσταντινούπολη την Εφές Αναντολού για την 24η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.
Μετά τη νίκη τους επί της Μακάμπι στο ΣΕΦ με 100-93, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί και τις πολύ καλές τους εμφανίσεις ώστε να πλησιάσουν στην πρώτη τετράδα καθώς βρίσκονται στην 7η θέση με ρεκόρ 14-8 και ματς λιγότερο.
Απών για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Η Εφές είναι προτελευταία με 6-17 και την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε με 71-66 από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ.
