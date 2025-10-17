Εφές - Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πράσινων», η απόφαση-έκπληξη του Άταμαν για τους κομμένους

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη Euroleague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1.

Πλέον η ομάδα του Άταμαν έχει μπροστά της το ματς με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30, live Gazzetta) στην Κωνσταντινούπολη και επιδιώκει να κάνει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν, εκτός παραμένουν οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

