Εφές - Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πράσινων», η απόφαση-έκπληξη του Άταμαν για τους κομμένους

Οι δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές

Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη Euroleague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1.

Πλέον η ομάδα του Άταμαν έχει μπροστά της το ματς με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30, live Gazzetta) στην Κωνσταντινούπολη και επιδιώκει να κάνει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν, εκτός παραμένουν οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. 

