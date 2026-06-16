Εφές: Σπουδαιά κίνηση, ανακοίνωσε Σάριτς

Λίγο πριν ανακοίνωσε την επέκταση με Λόιντ η Εφές, αλλά το... κερασάκι στην τούρτα ήταν άλλο. Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς στην Ευρώπη, κάνοντας δικό τους τον 32χρονο πρώην NBAer με συμβόλαιο 2+1 ετών.

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