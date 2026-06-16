Εφές: Σπουδαιά κίνηση, ανακοίνωσε Σάριτς

Λίγο πριν ανακοίνωσε την επέκταση με Λόιντ η Εφές, αλλά το... κερασάκι στην τούρτα ήταν άλλο. Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς στην Ευρώπη, κάνοντας δικό τους τον 32χρονο πρώην NBAer με συμβόλαιο 2+1 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μαρουσάκης: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα ο «θερμικός θόλος» από την Ιβηρική - Πού έρχονται μπόρες από αύριο
- Το μήνυμα νίκης του Τσίπρα, τα βαριά ονόματα στην Περιφέρεια και οι μεταγραφές της Καρυστιανού
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παλαμιώτης: Θλίψη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Η μπηχτή του Λιάγκα για τον Αρναούτογλου: «Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή κάνει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.