Έφυγαν 11, ήρθαν 9 και έχει πάλι ομαδάρα: Αυτή είναι η νέα Φενέρ που έφτιαξε ο Γιασικεβίτσιους

Η Φενέρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτασε στο Final Four της Euroleague, αλλά εκεί ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό και έμεινε εκτός τελικού.
Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν πτοήθηκε και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής, δείχνει ικανή να διεκδικήσει τον τίτλο και να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 2024.
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