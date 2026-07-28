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Έφυγαν 11, ήρθαν 9 και έχει πάλι ομαδάρα: Αυτή είναι η νέα Φενέρ που έφτιαξε ο Γιασικεβίτσιους

Το ρόστερ της Φενέρ έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, όμως παραμένει πανίσχυρο και οι Τούρκοι είναι εκ των φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague.

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Φενέρμπαχτσε
Παίκτες της Φενέρμπαχτσε | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
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Η Φενέρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτασε στο Final Four της Euroleague, αλλά εκεί ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό και έμεινε εκτός τελικού.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν πτοήθηκε και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής, δείχνει ικανή να διεκδικήσει τον τίτλο και να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 2024.

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