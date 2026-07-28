Με αφορμή την απουσία της Ρένας Δούρου από την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, μίλησε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, ασκώντας σκληρή κριτική προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τόσο και στην ίδια την εκδήλωση, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά δαπανηρή.

Μιλώντας στο Open, δήλωσε, για την απόφαση της Ρένας Δούρου: «Η νέα Πρόεδρος της ΚΟ μας το πρότεινε και το δεχτήκαμε. Πολλοί από εμάς έδιναν αυτή τη μάχη και πριν, και με τον κύριο Κασσελάκη και με τον κύριο Φάμελλο.

Δεν είναι γιορτή της Δημοκρατίας αυτή. Ξέρετε πότε γινόταν αυτό; Όταν ήταν πρόεδρος ο Κάρολος Παπούλιας, και το θυμάμαι από τη μητέρα μου, που τότε πήγαινε, που γινόταν σε μια κλειστή αίθουσα και ήταν εκεί όλοι οι αντιστασιακοί, οι εξορισμένοι, οι φυλακισμένοι, η πολιτική ηγεσία χωρίς τις συζύγους και τους προσέφεραν μια πορτοκαλάδα και ένα κρασί. Τώρα έβαλε και τις συζύγους.

Θα το κυνηγήσω το θέμα. Θα δω και στη Διαύγεια πόσο κόστισαν 1.700 άτομα σε τέτοιες εποχές, με ακριβά κρασιά και μεζέδες με σολομό και virginia ham τρέχα γύρευε κλπ.

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Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι εμείς, τα παιδιά των αντιστασιακών, εμείς που κάναμε τους δικούς μας αγώνες, δεν μπορούμε να συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού. Λυπάμαι, αλλά εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Με ανθρώπους που έσερναν τα νιάτα τους πίσω από Παπαδόπουλους με τα τσεκούρια, με τη Λατινοπούλου, ούτε το κυρία βάζω μπροστά. Και με έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει κάνει τίποτα και έβγαινε στη Βουλή και έβριζε τον Νίκο Μπελογιάννη».

Ακρίτα: «Δεν σέβομαι τον Τασούλα, ας μου κάνει μήνυση»

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν τα λόγια της για τον Κωνσταντίνο Τασούλα, δείχνουν ασέβεια προς το πρόσωπο του ΠτΔ, η Έλενα Ακρίτα δήλωσε: «Είναι άλλο ο θεσμός και άλλο το πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν το σέβομαι. Είναι σαφές. Γιατί να το σεβαστώ;

Πατάω πραγματικά σε παλαιότερες δηλώσεις του. Σε πραγματικές δηλώσεις του, τότε που έκανε στη Βουλή. Κατακρεουργώντας νόμιζε τότε, την υστεροφημία του Νίκου Μπελογιάννη και αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αν δεν αρέσουν στον κύριο Πρόεδρο να μου κάνει μήνυση.

Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος ΠτΔ - και πιστέψτε με είμαι μεγάλη έχω πάρει συνέντευξη και από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο - ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος. Ήταν ο μακράν ο σπουδαιότερος.