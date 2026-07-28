«Εγώ, ο Φίλιππος, ο Τζάστιν και η Χέιλι έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι»: Τι αποκάλυψε η Αλεξία Κεφαλά

Αυτές τις ημέρες ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ βρέθηκαν στην Ελλάδα για διακοπές και με βίντεο στο TikTok η Αλεξία Κεφαλά ανέφερε - με μια δόση χιούμορ - πως εκείνη και ο FY έχουν κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με το διάσημο ζευγάρι αφού είχαν νοικιάσει το ίδιο σκάφος έναν μήνα πριν.

Όπως εξήγησε, το κατάλαβε όταν είδε τα πλάνα των Μπίμπερ στο σκάφος και της φάνηκαν οικεία.

«Μείναμε στο ίδιο σκάφος με τη Χέιλι και τον Τζάστιν Μπίμπερ. Πριν έναν μήνα περίπου και κάτι, εγώ και ο Φίλιππος και ένα ζευγάρι φίλοι μας, νοικιάσαμε ένα σκάφος -εξαιρετική εμπειρία- και κάναμε Σπέτσες, Πόρο και Ύδρα.

Βλέπω χθες, τώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα βίντεο με τον Τζάστιν στις Σπέτσες, από το ένα μέρος στο άλλο, βλέπω ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο δείχνει τη Χέιλι και τον Τζάστιν να είναι πάνω σε ένα σκάφος, τη Χέιλι να ανεβαίνει για την ακρίβεια, και βλέπω ένα μπονζάι, μία γλάστρα πάνω στο σκάφος.

Λέω "αυτό είναι πάρα πολύ γνώριμο" αλλά το προσπέρασα γιατί το θεώρησα απίθανο να έχουν νοικιάσει το ίδιο σκάφος με εμάς. Λίγο ήξερα όμως, γιατί μου στέλνει την επόμενη μέρα ο Φίλιππος το TikTok και μου λέει "σου θυμίζει κάτι αυτό το σκάφος;" και λέω "ναι" και το παρατηρώ λίγο καλύτερα και βλέπω το ίδιο πλήρωμα που μας είχε εξυπηρετήσει όσο είχαμε νοικιάσει το σκάφος, να είναι το πλήρωμα που τους ανέβαζε τις βαλίτσες και τα πράγματα πάνω στο σκάφος.

Θα σας βάλω και ντοκουμέντα και με το μπονζάι που φαίνεται», είπε αρχικά η Αλεξία Κεφαλά.

«Να μην σας τα πολυλογώ, εγώ ο Φίλιππος, ο Τζάστιν και η Χέιλι έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι. Έτσι έπρεπε να ξεκινάει το βίντεο», πρόσθεσε σε χιουμοριστικό τόνο η ίδια.

«Ρωτήσαμε και ναι, έμειναν στο κρεββάτι που κοιμόμασταν εγώ και ο Φίλιππος. Εντάξει, τι κάθομαι και κάνω έτσι, σιγά το πράγμα. Πάρα πολύ περίεργο, όμως. Δηλαδή σκέφτομαι πόσα πράγματα είναι πιθανά στη ζωή με αφορμή αυτό το γεγονός.

Είναι mindblowing που δύο σούπερσταρ από την άλλη άκρη του πλανήτη, εκατομμυριούχοι ξε-εκατομμυριούχοι, έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν νοικιάσει το σκάφος που μείναμε πριν έναν μήνα. Ακραίο. Όλα μπορούν να συμβούν σε αυτή τη ζωή», κατέληξε η Αλεξία Κεφαλά.