Έπιασαν λαγοκέφαλο-τέρας στην Κρήτη - Η μεζούρα έδειξε σχεδόν 60 εκατοστά

Έναν λαγοκέφαλο σχεδόν 60 εκατοστών έπιασε ψαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ψάρι το έπιασε ένας ερασιτέχνης ψαράς σε περιοχή όπου καθημερινά κολυμπούν δεκάδες λουόμενοι.

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Όπως μεταφέρει το neakriti.gr, το μέγεθός του ήταν τόσο εντυπωσιακό που έβγαλαν μέχρι και μεζούρα για να επιβεβαιώσουν ότι φαινόταν και με γυμνό οφθαλμό.

Ο λαγοκέφαλος, όπως φαίνεται και από τις σχετικές εικόνες, είναι περίπου 57-58 εκατοστά.

Λαγοκέφαλος - τέρας στην Κρήτη | neakriti.gr

Η παρουσία του είδους τόσο κοντά στην ακτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς το ψάρι έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινώσει την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού.

Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει πιλοτικά στα ανοιχτά του Νότιου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους αλιείς των υπόλοιπων περιοχών.