Επί πέντε δεκαετίες ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά το «Ο Γιάννης ο Φονιάς», τραγούδι που γράφτηκε για τη φωνή του από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι. Δεν το τραγούδησε όμως στη συναυλία του στο Δίον την περασμένη Κυριακή, αφού ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι δεν του έδωσε άδεια.

Αντ' αυτού, ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τον «Γιάννη τον Φονιά», ενώ η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, ενημέρωσε για τους λόγους που δεν ακούστηκαν τραγούδια του Γκάτσου σε μουσική Χατζιδάκι.

Σε βίντεο που δημοσιεύει η voria.gr, η Αγαθή Δημητρούκα ενημερώνει το κοινό για το παρασκήνιο της υπόθεσης, διαβάζοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με όσα είπε, στην επιστολή ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι εξηγούσε πως η άρνηση χορήγησης άδειας συνδέεται με το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «Αφιερωματικό Έτος Μάνου Χατζιδάκι».

Διαβάστε ακόμα: Μανώλης Μητσιάς στο Reader: «Ο κόσμος πάντα θυμάται το καλό λαϊκό τραγούδι»

Όπως επισημαινόταν στο μήνυμα, όλες οι συναυλίες, οι θεατρικές παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν δημόσια εκτέλεση έργων του σπουδαίου συνθέτη είναι απολύτως συγκεκριμένες κι έχουν ήδη προγραμματιστεί, σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζιδάκι.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλλω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μητσιάς.