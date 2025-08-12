Έφυγε από τη ζωή ο ηλικιωμένος ΑΕΚτζής που είχε «φάει» πρόστιμο στην καραντίνα επειδή πήγε να δει το γήπεδο

«Έφυγε» από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Φωτεινός, ο ηλικιωμένος ΑΕΚτζης που του είχε επιβληθεί πρόστιμο το 2020, κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορωνοΐού, επειδή είχε πάει να δει το γήπεδο της ΑΕΚ, που τότε ήταν υπό κατασκευή και δεν είχε μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης.

Το δυσάρεστο γεγονός, γνωστοποίησε η κόρη του με story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Κάθε μέρα πάω και το βλέπω»

Ο 85χρονος είχε πάρει το λεωφορείο για να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια και να δει την πρόοδο των έργων του γηπέδου της ΑΕΚ, καθώς κατά την διάρκεια της κατασκευής του πολλοί ήταν οι οπαδοί της Ένωσης που πήγαιναν στο σημείο και παρακολουθούσαν αυτό που περίμεναν 19 ολόκληρα χρόνια, να γίνεται πραγματικότητα.

Έτσι, ο ηλικιωμένος είχε πέσει σε έλεγχο της αστυνομίας και το χαρτί που του είχε δώσει η γυναίκα του δεν προέβλεπε την συγκεκριμένη μετακίνηση με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 150 ευρώ.

Μάλιστα ο ίδιος είχε πει στην κάμερα του ΑΝΤ1: «Μου το έδωσε η γυναίκα μου. Είναι λάθος της γυναίκας μου, εγώ φταίω; Κάθε μέρα κατεβαίνω και πάω (σ.σ. στο γήπεδο). Και σήμερα αυτή η αναποδιά. Αναγκαστικά πρέπει να πάω στο σπίτι τώρα πάλι. Η γυναίκα μου φταίει. Τώρα δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, νευρίασα τώρα».

Η ιστορία αυτή είχε γίνει viral και η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση, αφού με πρωτοβουλία του Δημήτρη Μελισσανίδη, πληρώθηκε το πρόστιμο και ο ηλικιωμένος φίλος της ΑΕΚ πήρε τιμής ένεκεν το πρώτο εισιτήριο διαρκείας στο νέο γήπεδο της Ένωσης, που τόσο επιθυμούσε να δει.