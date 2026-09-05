Έγραψε ιστορία ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Για πρώτη φορά στον 4ο γύρο του US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία της καριέρας του στο φετινό US Open καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου νίκησε με 3-1 σετ (2-6, 6-1, 7-6, 6-1) τον Γίρι Λεχέτσκα (Νο. 19) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «16» του US Open.

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας θα δώσει το «παρών» στον 4ο γύρο και με αντίπαλο τον νικητή του παιχνιδιού ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον και τον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ θα διεκδικήσει την παρουσία του σε προημιτελικό Grand Slam για πρώτη φορά μετά το Roland Garros του 2024.

Κακό ξεκίνημα και ανατροπή νίκης

Ο αγώνας άρχισε άσχημα για τον Τσιτσιπά, ο Λεχέτσκα εκμεταλλευόμενος τα δύο πρώτα break point και κατακτώντας τους 14 από τους πρώτους 16 πόντους, πολύ γρήγορα έφθασε στο 3-0.

Ο Τσιτσιπάς στη μοναδική του αναλαμπή στο σετ, με το πρώτο δικό του break, μείωσε σε 3-1, όμως ο Τσέχος το πήρε άμεσα πίσω για το 4-1 και διατηρώντας το σερβίς του κατέκτησε το σετ με 6-2 σε 32 λεπτά.

H εικόνα του αγώνα ήταν διαφορετική στο 2ο σετ, ο Τσιτσιπάς διατηρώντας το σερβίς του και μειώνοντας τα αβίαστα λάθη προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 και στο 4ο game έφθασε στο break, ξεφεύγοντας με 3-1.

Διατήρησε το σερβίς του, κάνοντας το 4-1, συνέχισε να πιέζει, με υπέρoχη επιστροφή στο σερβίς του σημάδεψε σε νέο break και σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-1 σε 33 λεπτά κι έχοντας υποπέσει μόνο σε δύο αβίαστα λάθη σε αυτό.

Ο Λεχέτσκα άνοιξε με love game το 3ο σετ κι έχασε ένα σχεδόν βέβαιο break point, πριν ο Τσιτσιπάς ισοφαρίσει σε 1-1.

First time feels good! 🇬🇷



Tsitsipas seals a career-first trip to the US Open fourth round. pic.twitter.com/aqo2DATLp1 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε εκ νέου σε 2-2 και με love game έκανε το 3-3, ενώ με backhand winner και άσο έκλεισε το 8ο game για το 4-4.

Ο Λεχέτσκα, παρότι είχε μόλις πέντε winners στο σετ, συνέχισε να βρίσκει τις λύσεις (5-4). Ο Τσιτσιπάς με love game ισοφάρισε 5-5, ο Λεχέτσκα με τον ίδιο τρόπο έκανε το 6-5 και το σετ στο tie break.

Stef said SAVE THE ONE-HANDER. 😭✊ pic.twitter.com/VHMmWsOPDx — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Ο Τσιτισιπάς άρχισε με mini break, o Λεχάτσκα το πήρε πίσω στο 3ο πόντο (2-1), όμως ο Τσιτσιπάς ξέφυγε με 6-1 και έφθασε στην κατάκτηση του σετ με 7-6(3).

Ο Τσιτσιπάς με άνεση έκανε το 1-0 και το 2-1 και στο 4o game δημιούργησε διπλό break point και με winner το πέτυχε για το 3-1.

Αμέσως μετά ο Λεχέτσκα προηγήθηκε 0-30, όμως ο Τσιτσιπάς είχε την ψύχραιμη αντίδραση να βγει από τη δύσκολη θέση και στο 2ο αβαντάζ να το κατακτήσει (4-1).

Το νερό της πρόκρισης είχε μπει για τα καλά στο αυλάκι, κυριαρχώντας στο κορτ με νέο break ξέγυμε 5-1 και με love game, έκανε το 6-1, πανηγυρίζοντας την πανάξια πρόκριση.