«Έχω 11-14 μήνες ζωής»: Συγκλονίζει ο 47χρονος πρώην NBAer που αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Δύσκολες στιγμές για τον Τζέισον Κόλινς. Ο πρώην παίκτης του NBA, αποκάλυψε ότι πάσχει από γλοιοβλάστωμα τέταρτου σταδίου, το οποίο είναι μια από τις πιο επιθετικές μορφές όγκου στον εγκέφαλο.
Είπε ότι αναγνώρισε τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά... προσπάθησε να τα αγνοήσει. Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν τον Αύγουστο.
Μετά από αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι η μορφή του όγκου του δεν μπορεί να χειρουργηθεί χωρίς τον κίνδυνο μόνιμων αλλαγών, επομένως η τυπική πρόγνωση είναι ότι του απομένουν 11 έως 14 μήνες ζωής.
