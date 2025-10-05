Αυτά τα καταραμμένα Τέμπη! Πόσες ψυχές έχουν χαθεί; Πόσες τραγωδίες... Η σύγκρουση των τρένων, οι μαθητές από το Μακροχώρι Ημαθίας που τους «θέρισαν» τα κόντρα πλακέ, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ! Έξι αετόπουλα και ο οδηγός του οχήματος σκοτώθηκαν. Χτες, 4 Οκτωβρίου ήταν η μαύρη επέτειος, σήμερα τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο. Ήταν το 1999. «Κατέβηκαν» στην Αθήνα για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα - κόντρα στον Παναθηναϊκό - και δεν επέστρεψαν στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Για κανέναν...

Κοιμόντουσαν τα παιδιά. Ήταν αργά, μετά τις 4 τα ξημερώματα και επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη. Όσοι έχουν κάνει αυτό το ταξίδι γνωρίζουν την κούραση. Πως ησησυχάζεις εκείνη την ώρα ύστερα από την ταλαιπωρία όλης της ημέρας, την ορθοστασία, τη φωνή και πίσω πάλι δίχως ανάσα. Ούτε στάση για κατούρημα. «Για λόγους ασφαλείας»!

Όλα τα παιδιά ήταν από το Κορδελιό. Τα πάντα είχαν γίνει λάθος εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ο Ηλίας Βλαχόπουλος, οπαδός του ΠΑΟΚ επέβαινε στο μοιραίο πούλμαν και ήταν από τους τυχερούς. Πέραν των 6 νεκρών παιδιών υπήρχαν και 33 τραυματίες.

Είχε αποκαλύψει λοιπόν πως οι ίδιοι οι οπαδοί, είχαν συμβουλεύσει τον οδηγό του πούλμαν τους, αν ένιωθε κουρασμένος να έπαιρνε στην εταιρεία να πάει άλλος οδηγός για να τον αντικαταστήσει.

«Δεν μπορούν να ξεχαστούν, σου μένουν μια ζωή. Γυρνούσαμε από την Αθήνα, κοιμόμασταν γιατί ήταν πέντε παρά ξημερώματα. Το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα, αλλά ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Μέσα στον ύπνο... Οι πέντε ήταν στον πάνω όροφο. Ήμουν δυο θέσεις πίσω από τον Ανδρεαδάκη στον κάτω όροφο. Ο οδηγός είχε βάλει τον γιο του. Μιλούσαμε με τον οδηγό και του είπαμε, "αν είσαι κουρασμένος πάρε τηλέφωνο να στείλουν έναν άλλο". Ξεκινήσαμε με τον κανονικό οδηγό και στον δρόμο άλλαξε. Ήταν να γίνει».

Η μοιραία προσπέραση

Στη διαδρομή ο οδηγός άλλαξε... Στο ύψος του Βελεστίνου, ο Κώστας Μανωλάς έδωσε τη θέση του στον 19χρονο Γιάννη Ντοκούση, γιο του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, που είχε αναλάβει την εκδρομή προς την Αθήνα. Πριν από τα διόδια των Τεμπών επιχείρησε προσπέραση. Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό από το απέναντι ρεύμα, το οποίο κατευθύνονταν προς τη Λάρισα. Οδηγός ήταν ο 68χρονος Αστέριος Αγκζιώτης.

Συγκλονιστικές ήταν και οι δηλώσεις φίλων του ΠΑΟΚ που ήταν μέσα στο λεωφορείο: «Κοιμόμασταν όλοι. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Μόλις ντεραπάρισε το λεωφορείο ξυπνήσαμε και προσπαθήσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι είχε συμβεί. Έπειτα από ώρα είδαμε τα συντρίμμια από το φορτηγάκι....Ήμασταν τυχεροί που καθόμασταν στο κάτω μέρος. Αλλιώς μπορεί να είχαμε και εμείς την ίδια κατάληξη...».

Ο πρόεδρος του σύνδεσμου του ΠΑΟΚ Διοικητηρίου, τότε ο Ιορδάνης Μελετλίδης έχει ταξιδέψει πολλές φορές στην Αθήνα και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν υπάρχουν στάσεις για ξεκούραση: «Όταν γυρίζουμε από την Αθήνα, δεν μας αφήνουν να σταματήσουμε πουθενά για ξεκούραση. Πώς μπορεί ο οδηγός να οδηγήσει πεντακόσια χιλιόμετρα χωρίς ξεκούραση; Είναι θαύμα που δεν θρηνήσαμε και άλλα θύματα εδώ και τόσα χρόνια».

Ενας άλλος φίλαθλος του «δικεφάλου», είχε πει: «Δεν μπορέσαμε, όσοι τουλάχιστον ήμασταν στον επάνω όροφο, να δούμε τίποτα ούτε ποιος οδηγούσε. Ακούσαμε μόνο ότι οδηγούσε ο γιος του ιδιοκτήτη».

Το αιματοβαμμένο πανό

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος από την Τούμπα, ταξίδεψε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι και πήγε κατευθείαν στο σημείο του μοιραίου δυστυχήματος, με μοναδικό σκοπό να μαζέψει με ευλάβεια το αιματοβαμμένο πανό του Κορδελιού, με το οποίο τα σωστικά συνεργεία σκέπαζαν τα άψυχα πλέον κορμιά, για να το μεταφέρει πίσω στη Θεσσαλονίκη.

«Το πανό εκείνο το έχουμε στο σύνδεσμο και δεν το βγάζουμε. Έχει αίματα πάνω, με αυτό σκεπάσαμε τα δυο παιδιά. Το έχουμε και δεν το βγάζουμε. Ισχύει ότι περνούν οπαδοί άλλων ομάδων και βάζουν δικά τους κασκόλ επάνω στο μνημείο των οπαδών. Και αυτοί οπαδοί είναι όπως και εμείς...».

Οι έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ, η ηλικία των οποίων δεν ξεπερνούσε τα 22 έτη, ήταν:

ο Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, 20 ετών

ο Δημήτριος Ανδρεαδάκης, 25 ετών

η Χριστίνα Τζιόβα, 18 ετών

ο Αναστάσιος Θέμελης, 22 ετών

ο Γεώργιος Γκανάτσιος, 17 ετών

ο Κυριάκος Λαζαρίδης, 17 ετών

Τραγικό θάνατο βρήκε και ο 68χρονος Αστέριος Αγκζιώτης, ο οδηγός του μικρού φορτηγού που κατευθυνόταν προς τη Λάρισα.

