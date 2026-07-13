Εκλογές Stoiximan Super League: Και εάν υπάρξει νέα ισοπαλία με Μαρινάκη - Αλαφούζο τι θα ισχύσει;

Η διαδικασία που έγινε στο ΔΣ της 30ής Ιουνίου για την προεδρία έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, αφού το 7-7 ήταν το... σκορ μετά την ψηφοφορία των 14 ομάδων, με την ΕΠΟ σύμφωνα με πληροφορίες να ρίχνει λευκό.

Έτσι δεν υπήρξε νικητής στην εκλογική μονομαχία των Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου.

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