Εκλογές Stoiximan Superleague: Η σίγουρη υποψηφιότητα Μαρινάκη και η πιθανή μετωπική με Αλαφούζο

Ημέρα εκλογών σήμερα Τρίτη (30/06) για τη Stoiximan Superleague, αφού οι ομάδες θα εκλέξουν τον πρόεδρο του συνεταιρισμού για την ερχόμενη σεζόν. Οι ειδήσεις πάνω στο θέμα αυτό ξεκίνησαν από νωρίς, αφού ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του γνωστοποίησε την απόσυρσή του από την κούρσα της προεδρίας.
Ο λόγος ήταν πως εκείνος είχε ξεκαθαρίσει πως θα παραμείνει υποψήφιος μονάχα αν είναι ο μοναδικός κι αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αφού και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης έχει θέσει υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση, την οποία κατείχε και την τελευταία διετία.
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