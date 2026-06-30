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Εκλογές Stoiximan Superleague: Η σίγουρη υποψηφιότητα Μαρινάκη και η πιθανή μετωπική με Αλαφούζο

Η μοναδική υποψηφιότητα Μαρινάκη, στις εκλογές της Stoiximan Superleague, η απόσυρση του Μπέου και η πιθανή «μονομαχία» με τον Αλαφούζο.

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Γιάννης Αλαφούζος - Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης | Eurokinissi
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Ημέρα εκλογών σήμερα Τρίτη (30/06) για τη Stoiximan Superleague, αφού οι ομάδες θα εκλέξουν τον πρόεδρο του συνεταιρισμού για την ερχόμενη σεζόν. Οι ειδήσεις πάνω στο θέμα αυτό ξεκίνησαν από νωρίς, αφού ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του γνωστοποίησε την απόσυρσή του από την κούρσα της προεδρίας.

Ο λόγος ήταν πως εκείνος είχε ξεκαθαρίσει πως θα παραμείνει υποψήφιος μονάχα αν είναι ο μοναδικός κι αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αφού και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης έχει θέσει υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση, την οποία κατείχε και την τελευταία διετία.

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