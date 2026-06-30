Από σήμερα (30/06), περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα αρχίσουν να βλέπουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, όπως είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Για την καταβολή της ενίσχυσης μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1. Όπως ανέφερε, η διαδικασία των πληρωμών ξεκίνησε χθες (29/06) και αφορά περίπου 950.000 οικογένειες, με βάση τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί.

Σύμφωνα με την υπουργό, η συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων θα δει τα χρήματα σήμερα στους λογαριασμούς της. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί ΑΦΜ για τα παιδιά. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση έως τον Αύγουστο, εφόσον ολοκληρώσουν την έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου. «Τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκεια, αλλά αποτελούν μια ουσιαστική βοήθεια που μπορεί να διευκολύνει μια οικογένεια να ανταποκριθεί στις μηνιαίες της ανάγκες», σημείωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το συνολικό ποσό της έκτακτης ενίσχυσης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 ευρώ για δύο παιδιά, 450 ευρώ για τρία παιδιά, 600 ευρώ για τέσσερα παιδιά και αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τις οικογένειες, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει το μέτρο, η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.

Επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, όριο που αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο.

Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται έως και σήμερα (30/06), χωρίς την υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση ή τυχόν συμπληρωματικό ποσό θα καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026. Η ρύθμιση αφορά τόσο τα παιδιά που γεννήθηκαν εντός του 2025 όσο και εκείνα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει υποβληθεί αίτηση έκδοσης ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου 2026, με βάση τα εισοδηματικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2025.