Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο Λουτράκι: Οι πρώτες αντιδράσεις από Υπουργό, Περιφερειάρχη και Δήμαρχο

Μετά από 5 χρόνια στην πόλη της Λαμίας, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αλλάζει έδρα από το 2026. Η πρόταση του Δήμου Λουτρακίου υπερίσχυσε εκείνων της Λαμίας και του Αλμυρού, εξασφαλίζοντας τη φιλοξενία του Κέντρου του Αγώνα αλλά και του service park.

Πέρα από τις εγκαταστάσεις στο Club Hotel Casino και στη Σχολή Μηχανικού, αλλά και την εγγύτητα με την Αθήνα, η υποψηφιότητα του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων είχε και σημαντική πολιτική στήριξη.

Σύντομο ήταν το μήνυμα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, ο οποίος εκλέγεται στο νομό Κορινθίας. Η συμβολή του στην έγκριση της υποψηφιότητας του Λουτρακίου κρίνεται ως καθοριστική.

«Η απόφαση αυτή δεν ήρθε τυχαία, είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, συντονισμού και επίμονης δουλειάς από την πρώτη μέρα που η περιφερειακή μας ομάδα ανέλαβε την ευθύνη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στον τόπο μας, καθώς και τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κ. Γιώργο Γκιώνη για τη συνεργασία και τη διορατικότητά του.

Για εμάς, δεν είναι απλώς ένας αγώνας, είναι ένα στρατηγικό βήμα εξωστρέφειας, μια ευκαιρία να αναδείξουμε το νέο brand της Πελοποννήσου ως προορισμό διεθνών διοργανώσεων, επενδύσεων και εμπειριών. Με όραμα, συνεργασία και πίστη στις δυνατότητές μας, η Πελοπόννησος γίνεται πρωταγωνίστρια εκεί όπου χτυπά η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως. Το EKO Ράλλυ Ακρόπολις ξεκινά το νέο του κεφάλαιο σε μια γη με παράδοση, φυσική ομορφιά και ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό και δη τον μηχανοκίνητο», έγραψε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

«Με σχέδιο, υποδομές και όραμα, το Λουτράκι, η Κορινθία και η Πελοπόννησος ξαναγίνονται το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού», αναφέρει σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης.