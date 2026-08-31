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Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά

Έκρηξη σε εργοαστάσιο στην Ινδία, άφησε πίσω έντεκα νεκρούς και πέντε τραυματίες. Παράλληλα, εκτιμάται ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

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Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Ινδία
Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Ινδία | Insider Paper@X
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Σοκάρουν τα ντοκουμέντα από έκρηξη εργοστασίου πυροτεχνημάτων σήμερα (31/08) στην Ινδία, που άφησε πίσω έντεκα νεκρούς.

Ανάμεσα στα θύματα, τα οκτώ ήταν παιδιά, ενώ ακόμη πέντε άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν. Η άδεια του εργοστασίου σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα theprint.in, είχε ανακληθεί από το 2024.

Η έκρηξη κατέστρεψε το κτίριο του εργοστασίου καθώς και έξι γειτονικές κατοικίες, στην περιοχή Καουσάμπι του Ούταρ Πραντές, τη Δευτέρα το απόγευμα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αρκετοί άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών (NDRF), της Κρατικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών (SDRF), της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Όλοι οι νεκροί διέμεναν στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

 

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