Δίδυμοι Πύργοι: Καρκίνος, ο αργός θάνατος που σκοτώνει τους επιζώντες της επίθεσης

Πέρα από τον ψυχικό αντίκτυπο της τραγωδίας της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τα χρόνια έδειξαν πως οι επιζώντες της τρομοκρατικής επίθεσης που υπέστησαν οι Δίδυμοι Πύργοι της Νέας Υόρκης, έχουν να αντιμετωπίσουν μία ακόμα πιο απτή απειλή.

Όπως αναφέρει η New York Post, o αριθμός των κρουσμάτων καρκίνου μεταξύ τους έχει εκτοξευθεί κατά 1.680% την τελευταία δεκαετία, μεταξύ αυτών σπάνιες παραλλαγές της νόσου, σύμφωνα με νέα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν καθώς πλησιάζει η ζοφερή 25η επέτειος των επιθέσεων.

Οι διαγνώσεις καρκίνου μεταξύ των επιζώντων των Δίδυμων Πύργων, των κατοίκων του κέντρου του Μανχάταν και κοντά σε αυτό έχουν εκτοξευθεί από 3.204 το 2015 σε 57.044 φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Πρόγραμμα Υγείας του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Δίδυμοι Πύργοι - Ο αργός θάνατος

«Δυστυχώς, χάνουμε περίπου δύο πελάτες την ημέρα και βλέπουμε μια νέα διάγνωση καρκίνου κάθε 50 λεπτά», δήλωσε ο δικηγόρος Michael Barasch, του οποίου η εταιρεία εκπροσωπεί χιλιάδες άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Υγείας του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Για πρώτη φορά, ο αριθμός των κρουσμάτων καρκίνου μεταξύ των επιζώντων που διέμεναν, εργάζονταν ή φοιτούσαν κοντά στο «σημείο μηδέν» έχει πλέον ξεπεράσει τον αριθμό των αξιωματικών σωμάτων ασφαλείας, όπως οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, που είχαν παρατεταμένη έκθεση, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία.

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Οι επιζώντες αντιπροσώπευαν 28.913 από το σύνολο των κρουσμάτων καρκίνου μέχρι σήμερα, μια εκπληκτική αύξηση 4.066% από τις 694 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν το 2015. Οι ανταποκριτές αποτελούσαν 28.131 από τα κρούσματα καρκίνου.

Εν τω μεταξύ, ένας αυξανόμενος αριθμός επιζώντων και ατόμων που ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες διαγιγνώσκονται με σπάνιες μορφές καρκίνου.

Για παράδειγμα, υπάρχουν 82 περιπτώσεις καρκίνου του θύμου αδένα. Υπάρχουν επίσης 591 κρούσματα νευροενδοκρινών καρκίνων, οι οποίοι είναι ασυνήθιστοι όγκοι που εντοπίζονται συχνότερα στο πάγκρεας, το έντερο, τους πνεύμονες ή τα επινεφρίδια. Ο αριθμός αυτών των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 6% από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο μεταξύ των επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η Post ανέφερε επίσης έναν ανησυχητικό αριθμό ανδρών που επέζησαν από καρκίνο του μαστού μετά από έκθεση στον τοξικό αέρα γύρω από το Σημείο Μηδέν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 188 θύματα καρκίνου του μαστού μεταξύ ανδρών.

Υπάρχουν επίσης 163 θύματα καρκίνου του εγκεφάλου, μια αύξηση 14 κρουσμάτων ή 9% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο.

Η αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου αποδίδεται εν μέρει στην προχωρημένη ηλικία του πληθυσμού των ατόμων που ανταποκρίθηκαν στην καταστροφή και των επιζώντων, με τους περισσότερους να βρίσκονται τώρα στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους ή μεγαλύτεροι.

Δίδυμοι Πύργοι - «Η 11η Σεπτεμβρίου δεν έχει τελειώσει»

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, υπάρχει και μια άλλη τρομακτική νέα πραγματικότητα: Τουλάχιστον 9.425 άνθρωποι πεθαίνουν τώρα από ασθένειες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου, αριθμός υπερτριπλάσιος από τις 2.977 ζωές που χάθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

«Η 11η Σεπτεμβρίου δεν τελείωσε την 11η Σεπτεμβρίου. Το ρολόι του καρκίνου χτυπάει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα», είπε ο Μπαράς.

Η Λέσλι Λέιν, σήμερα 76 ετών, εργαζόταν στο κτίριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Κέντρου για την Merrill Lynch απέναντι από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και βρισκόταν στο γραφείο της όταν τα αεροπλάνα χτύπησαν τους πύργους.

Ο Λέιν θυμήθηκε ότι είδε το «σύννεφο σκόνης» κατά την εκκένωση. «Μπορούσες να γευτείς τη σκόνη. Μπορούσες να γευτείς το καύσιμο, το λιπαρό αέριο», είπε.

Πήγε σε ένα άλλο γραφείο στην οδό Μπρόντγουεϊ 222 δύο ημέρες αργότερα για να σχεδιάσει τη μετεγκατάσταση των δικηγόρων της Merrill Lynch και επέστρεψε στο κέντρο της πόλης τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η Λέιν διαγνώστηκε με καρκίνο του θύμου αδένα κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου το 2020. Δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η εισπνοή ρύπων από το Σημείο Μηδέν τής προκάλεσε καρκίνο.

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«Για μήνες μετά, μπορούσες να γευτείς τη γεύση αυτή στον αέρα, στο πίσω μέρος του λαιμού και του στόματός σου. Μας έλεγαν συνέχεια ότι ο αέρας ήταν ασφαλής. Δεν νομίζω ότι ήταν», είπε.

Μέχρι σήμερα, μόνο το 15% των πολιτών που είχαν εκτεθεί στις τοξίνες της 11ης Σεπτεμβρίου έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα υγείας του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Η εταιρεία εκπροσωπεί πρώην μαθητές που φοίτησαν σε λύκεια και κολέγια κοντά στο Παγκόσμιο Κέντρο και οι οποίοι έχουν προσβληθεί από ασθένειες σε νεαρή ηλικία.