Το βίντεο της ντροπής: Την κούρεψαν γουλί σε μπαρ της Ταϊλάνδης για έναν απλήρωτο λογαριασμό

Ένα βίντεο που παραπέμπει σε πρακτικές άλλων εποχών έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Ταϊλάνδη, καταγράφοντας τη σοκαριστική στιγμή που ένας μπάρμαν ξυρίζει ολοσχερώς το κεφάλι μιας γυναίκας. Η «αφορμή για αυτή την ακραία πράξη ήταν ένας απλήρωτος λογαριασμός.

Το απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 25 Αυγούστου στην πολυσύχναστη περιοχή Πίνκλαο της Μπανγκόκ. Η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, έχοντας καταφέρει να εισέλθει στο κατάστημα με τη χρήση πλαστής ταυτότητας, κατανάλωσε ποτά μέχρι που το χρέος της εκτοξεύτηκε στα 60.000 μπατ (περίπου 1.560 ευρώ).

Συνειδητοποιώντας το οικονομικό της αδιέξοδο, επιχείρησε να διαφύγει κρυφά. Ωστόσο, το προσωπικό την αντιλήφθηκε εγκαίρως, την ακινητοποίησε και την οδήγησε πίσω στο μπαρ.

Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές δίλημμα. Αντί να κληθούν οι αστυνομικές αρχές για την απάτη, η διεύθυνση της πρότεινε μια εξευτελιστική εναλλακτική: να ξυρίσει το κεφάλι της, ώστε η αξία των μακριών μαλλιών της να συμψηφιστεί με ένα μέρος του χρέους.

Romper Stomper treatment



Bartender in Thailand shaves a woman's head after she attempted to leave without paying for an $1,800 bill using a fake ID. pic.twitter.com/TZmNXhpJPR — Chay Bowes (@BowesChay) August 30, 2026

Τα πλάνα που έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κόβουν την ανάσα. Η γυναίκα, ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα, φαίνεται να συναινεί σιωπηλά σε αυτό που οι υπεύθυνοι παρουσίασαν αυθαίρετα ως «σύμβαση αγοράς μαλλιών». Μπροστά στον φακό, ο μπάρμαν παίρνει την κουρευτική μηχανή και αφαιρεί τα μαλλιά της, ενώ μια ανδρική φωνή στο βάθος ακούγεται να υπεραμύνεται της πράξης. Ο άνδρας ακούγεται να υποστηρίζει με απόλυτο κυνισμό πως δεν πρόκειται για εκμετάλλευση, αλλά για μια δίκαιη συναλλαγή με βάση την «τρέχουσα τιμή της αγοράς».

A Bangkok host bar shaved a young woman’s head after she ran up a 60,000 baht bill and refused to pay.



Staff made her sign a contract selling her hair.



The clip divided opinion online; the venue later apologised, saying its manager acted in anger. pic.twitter.com/SV14etYevX — Bangkok Lad (@bangkoklad) August 28, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν εντόνως τη νομιμότητα και την ηθική αυτής της ιδιότυπης «τιμωρίας». Η Chalida «Ton Or» Phalamat, ιδρύτρια του ιδρύματος Be One, κατήγγειλε δημόσια το περιστατικό, δηλώνοντας πως οι υπεύθυνοι του καταστήματος ξεπέρασαν κάθε όριο. Υπό το βάρος της γενικευμένης κατακραυγής, η διεύθυνση του μπαρ αναγκάστηκε να επικοινωνήσει μαζί της για να ζητήσει συγγνώμη, δικαιολογώντας την ενέργεια ως μια παρορμητική κίνηση του διευθυντή που φέρεται να έδρασε εν βρασμώ ψυχής.