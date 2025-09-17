Εκτός μεταλλίων ο Μίλτος Τεντόγλου στο Τόκιο: Πρόωρο τέλος με ενοχλήσεις στο πόδι

Εκτός μεταλλίων έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, καθώς τα άλματά του δεν του εξασφάλισαν μία θέση στο βάθρο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε ενοχλήσεις στο πόδι του και μάλιστα ακύρωσε μόνος του το δεύτερο άλμα, ενώ στο τέλος έμεινε εκτός τέταρτου άλματος, καθώς ήρθε 11ος.

Όπως γράφει στο gazzetta.gr η Πηνελόπη Γκιώνη, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη πάρει χρυσό στη διοργάνωση το 2023, ασημένιο το 2022 και μόλις έναν χρόνο πριν κατέκτησε το δεύτερο χρυσό Ολυμπιακό του μετάλλιο. Αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν.

