Ελ Κααμπί: Οδηγός τράκαρε με τον επιθετικό του Ολυμπιακού και έβγαλαν μαζί σέλφι

Ένα μικρό τροχαίο, ακόμη και αν είναι αμελητέο και η ευθύνη ανήκει στον άλλο οδηγό, συνήθως δεν συνοδεύεται από χαμόγελα ή φωτογραφίες. Η περίπτωση όμως της γυναίκας που είχε ένα ελαφρύ τρακάρισμα με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν εντελώς διαφορετική.
Μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να ελέγξει τη ζημιά, βρέθηκε μπροστά στον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού.
