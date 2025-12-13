Μενού

Ελ Κααμπί: Οδηγός τράκαρε με τον επιθετικό του Ολυμπιακού και έβγαλαν μαζί σέλφι

Ένα μικρό τροχαίο με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί κατέληξε σε σέλφι και ευχές για τις γιορτές, με τη γυναίκα να μοιράζεται τη στιγμή στα social media.

Ελ Κααμπί τροχαίο
Η selfie του Ελ Κααμπί με την οδηγό μετά το τροχαίο | Lisa-Maria Tsoumaki / Facebook
Ένα μικρό τροχαίο, ακόμη και αν είναι αμελητέο και η ευθύνη ανήκει στον άλλο οδηγό, συνήθως δεν συνοδεύεται από χαμόγελα ή φωτογραφίες. Η περίπτωση όμως της γυναίκας που είχε ένα ελαφρύ τρακάρισμα με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν εντελώς διαφορετική.

Μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να ελέγξει τη ζημιά, βρέθηκε μπροστά στον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού.

