Ελλάδα - Αυστρία 3-1: Ανατροπή και πρόκριση στις «16» για την Εθνική Γυναικών

Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας κι εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έφτασε σε μία ακόμη σημαντική νίκη, την τρίτη συνεχόμενη που της έδωσε το «εισιτήριο» για τους «16».

Η Μάρθα Ανθούλη ήταν η κορυφαία επιθετική της ελληνικής ομάδας με 20 πόντους, ενώ η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου πρόσθεσε 12, έχοντας παράλληλα εξαιρετικό ποσοστό στις επιθέσεις της.

Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-18, 25-12, 25-14) σε 100'

Η Αυστρία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της στο πρώτο σετ. Η Ελλάδα προσπάθησε να επιστρέψει, πλησίασε στο σκορ, όμως οι αντίπαλές της διατήρησαν την ψυχραιμία τους και πήραν το πρώτο σετ με 25-20. Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Η «γαλανόλευκη» ανέβασε την πίεσή της, βελτίωσε σημαντικά την υποδοχή και το μπλοκ της και πήρε από νωρίς τον έλεγχο του δεύτερου σετ. Με την Ανθούλη να δίνει λύσεις στην επίθεση και τη Χατζηευστρατιάδου να συμβάλλει σε κρίσιμα σημεία, η Ελλάδα ισοφάρισε με 25-18.

Στο τρίτο σετ η Εθνική κυριάρχησε απόλυτα. Με συνεχόμενους πόντους, αποτελεσματικό μπλοκ και πίεση από το σερβίς, ξέφυγε γρήγορα στο σκορ και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Αυστρία, φτάνοντας στο 25-12 και στο 2-1.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο τέταρτο σετ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 11-11, όμως από εκεί και πέρα η Ελλάδα πάτησε... γκάζι. Η Ανθούλη και η Αγγελοπούλου έδωσαν σημαντικές λύσεις, η Χατζηευστρατιάδου «καθάρισε» κρίσιμη φάση και η Εθνική έφτασε στο 25-14, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 3-1.

Πλέον, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στις «16» του EuroVolley και θα ολοκληρώσει την παρουσία της στη φάση των ομίλων απέναντι στη Σερβία, την Τετάρτη (26/8, 20:00) σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Αυστρίας προήλθαν από 7 άσσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 13 (8/12 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Τικμανίδου 2 (2/6 επ., 44% υπ. – 13% άριστες), Τάνη 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπακοδήμου 8 (7/26 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 17% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (7/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 20 (16/35 επ., 4 άσσοι) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. – 32% άριστες), Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Αγγελοπούλου 8 (7/13 επ., 1 άσσος, 33% υπ. – 22% άριστες).

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ρόλαντ Σβαμπ): Ράαμπ 11 (7/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 19% υπ. – 7% άριστες), Κόρμαν 3 (3/7 επ.), Σαμπέρλ 14 (10/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 28% υπ. – 14% άριστες), Γκάλιτς 11 (9/29 επ., 2 άσσοι), Σμιτ 1 (1 άσσος), Νεσίμοβιτς 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ) / Στάμπεντεϊνερ (λ, 53% υπ. – 13% άριστες), Γκάρτνερ, Τρούνερ 1 (1/5 επ.), Ντισλ, Χίντερεγκερ, Βάβρεκ, Χένσελ 1 (1 μπλοκ).