Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πάλεψε χωρίς Αντετοκούνμπο αλλά δεν κατάφερε την ανατροπή

Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Βοσνία με 77-80 ωστόσο με νίκη επί της Ισπανίας την Πέμπτη (04/09), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατακτά την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο.
Στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στοίχισε η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μάλιστα την τελευταία στιγμή, ενώ απών ήταν και ο Λαρεντζάκης.
Πρώτος σκόρερ της Εθνικής, στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, ο Σλούκας με 15 π. ενώ η Βοσνία κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ.
Ελλάδα - Βοσνία: Η εξέλιξη του αγώνα
Όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεκίνησε το παιχνίδι με αλλεπάλληλα επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στο ελαφρύ δίδυμο των Μήτογλου και Σαμοντούροβ. Ωστόσο, η Ελλάδα βρήκε λύσεις με το μακρινό σουτ και προηγήθηκε νωρίς με διψήφια διαφορά (18-7, 6’), χάρη στην εξαιρετική παρουσία των Παπανικολάου, Ντόρσεϊ και Μήτογλου.
Μάλιστα, ο αρχηγός της Εθνικής πέτυχε δύο γκολ-φάουλ, δείχνοντας αποφασιστικότητα απέναντι στους ψηλούς της Βοσνίας. Η Ελλάδα είχε 3/6 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, ενώ οι Βόσνιοι κατέγραψαν τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 25-19, παίζοντας όμορφο μπάσκετ. Η ευστοχία βοήθησε να χτιστεί η διαφορά, έχοντας πέντε ασίστ με μόλις ένα λάθος στο διάστημα αυτό. Ωστόσο, με την είσοδο των πρώτων αλλαγών ήταν λογικό να χαλάσει κάπως ο επιθετικός ρυθμός.
Στη συνέχεια, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σκόραρε για το +13 (34-21, 12’), όμως το δεύτερο δεκάλεπτο αποδείχθηκε το χειρότερο της Εθνικής στο EuroBasket 2025. Η Βοσνία τροφοδοτούσε συνεχώς τον Γιουσούφ Νούρκιτς στο ποστ, ενώ ο Ρόμπερσον έδινε λύσεις στην περιφέρεια, οδηγώντας σε ένα εντυπωσιακό 18-0 σερί μέσα σε έξι λεπτά!
Το comeback των Βόσνιων για το 34-39 ήταν σπουδαίο, απέναντι στην Ελλάδα που κόλλησε επιθετικά, έμεινε χωρίς ενέργεια και συνεργασίες, ενώ παρουσίασε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την αδυναμία της ομάδας στο ριμπάουντ και τα πέντε λάθη στη δεύτερη περίοδο ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 38-44 για τους Βόσνιους.
Η Βοσνία συνέχισε να «χτυπά» στη ρακέτα, με τον Καμένιας να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι και τον Ρόμπερσον να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 41-53 στο 23’.
Οι Βόσνιοι είχαν πλέον τον απόλυτο έλεγχο, κατεβάζοντας συνεχώς επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ο Έντιν Άτιτς έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική.
Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Σαμοντούροβ να σκοράρει από τη γωνία για το 50-56, ωστόσο η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Βοσνία μπροστά στο σκορ με 52-61.
Η Εθνική έκανε την ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 67-74 με τον Καλαϊτζάκη. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε λύση μειώνοντας σε 69-74 στο 38' όμως οι Βόσνιοι είχαν καλύτερες επιλογές στο φινάλε, επικρατώντας με 77-80 και υποχρεώνοντας την Ελλάδα στην πρώτη ήττα στο τουρνουά.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80
Η βαθμολογία
Γ' Όμιλος
- Ελλάδα 3-1 7 β.
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2 6β.
- Ισπανία 2-1 5β.
- Ιταλία 2-1 5β.
- Γεωργία 1-2 4β.
- Κύπρος 0-3 3β.
Πρόγραμμα
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
