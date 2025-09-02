Μενού

Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πάλεψε χωρίς Αντετοκούνμπο αλλά δεν κατάφερε την ανατροπή

Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Βοσνία με σκορ 77-80.

Ελλάδα - Βοσνία
Ο Σλούκας στο ματς Ελλάδα - Βοσνία | Eurokinissi/ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Βοσνία με 77-80 ωστόσο με νίκη επί της Ισπανίας την Πέμπτη (04/09), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατακτά την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο.

Στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στοίχισε η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μάλιστα την τελευταία στιγμή, ενώ απών ήταν και ο Λαρεντζάκης.

Πρώτος σκόρερ της Εθνικής, στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, ο Σλούκας με 15 π. ενώ η Βοσνία κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ.

Ελλάδα - Βοσνία: Η εξέλιξη του αγώνα

Όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεκίνησε το παιχνίδι με αλλεπάλληλα επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στο ελαφρύ δίδυμο των Μήτογλου και Σαμοντούροβ. Ωστόσο, η Ελλάδα βρήκε λύσεις με το μακρινό σουτ και προηγήθηκε νωρίς με διψήφια διαφορά (18-7, 6’), χάρη στην εξαιρετική παρουσία των Παπανικολάου, Ντόρσεϊ και Μήτογλου.

Μάλιστα, ο αρχηγός της Εθνικής πέτυχε δύο γκολ-φάουλ, δείχνοντας αποφασιστικότητα απέναντι στους ψηλούς της Βοσνίας. Η Ελλάδα είχε 3/6 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, ενώ οι Βόσνιοι κατέγραψαν τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 25-19, παίζοντας όμορφο μπάσκετ. Η ευστοχία βοήθησε να χτιστεί η διαφορά, έχοντας πέντε ασίστ με μόλις ένα λάθος στο διάστημα αυτό. Ωστόσο, με την είσοδο των πρώτων αλλαγών ήταν λογικό να χαλάσει κάπως ο επιθετικός ρυθμός.

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σκόραρε για το +13 (34-21, 12’), όμως το δεύτερο δεκάλεπτο αποδείχθηκε το χειρότερο της Εθνικής στο EuroBasket 2025. Η Βοσνία τροφοδοτούσε συνεχώς τον Γιουσούφ Νούρκιτς στο ποστ, ενώ ο Ρόμπερσον έδινε λύσεις στην περιφέρεια, οδηγώντας σε ένα εντυπωσιακό 18-0 σερί μέσα σε έξι λεπτά!

Το comeback των Βόσνιων για το 34-39 ήταν σπουδαίο, απέναντι στην Ελλάδα που κόλλησε επιθετικά, έμεινε χωρίς ενέργεια και συνεργασίες, ενώ παρουσίασε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την αδυναμία της ομάδας στο ριμπάουντ και τα πέντε λάθη στη δεύτερη περίοδο ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 38-44 για τους Βόσνιους.

Η Βοσνία συνέχισε να «χτυπά» στη ρακέτα, με τον Καμένιας να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι και τον Ρόμπερσον να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 41-53 στο 23’.

Οι Βόσνιοι είχαν πλέον τον απόλυτο έλεγχο, κατεβάζοντας συνεχώς επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ο Έντιν Άτιτς έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική.

Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Σαμοντούροβ να σκοράρει από τη γωνία για το 50-56, ωστόσο η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Βοσνία μπροστά στο σκορ με 52-61.

Η Εθνική έκανε την ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 67-74 με τον Καλαϊτζάκη. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε λύση μειώνοντας σε 69-74 στο 38' όμως οι Βόσνιοι είχαν καλύτερες επιλογές στο φινάλε, επικρατώντας με 77-80 και υποχρεώνοντας την Ελλάδα στην πρώτη ήττα στο τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Η βαθμολογία

Γ' Όμιλος

  1. Ελλάδα 3-1 7 β.
  2. Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2 6β.
  3. Ισπανία 2-1 5β.
  4. Ιταλία 2-1 5β.
  5. Γεωργία 1-2 4β.
  6. Κύπρος 0-3 3β.

Πρόγραμμα

4η αγωνιστική (2/9)

  • Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
  • Κύπρος - Γεωργία (18:15)
  • Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
  • Ιταλία - Κύπρος (18:15)
  • Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

