Ελλάδα - Βοσνία: Με στόχο το αήττητο και... μυαλό στον αντίπαλο του νοκ άουτ

Με το εισιτήριο της πρόκρισης στα χέρια των διεθνών, η Εθνική αντιμετωπίζει σήμερα το μεσημέρι τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με στόχο να διατηρήσει το αήττητο και να πάει πλέον την Πέμπτη, στον «τελικό» πρωτιάς με την Ισπανία. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Βοσνία κάνει τζάμπολ στις 15:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ News ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.

Παράλληλα οι άνθρωποι της Εθνικής έχουν το βλέμμα τους και στο Δ' όμιλο απ' όπου θα προκύψει ο πρώτος μας αντίπαλος στα νοκ άουτ. Με εξαίρεση την Πολωνία που έχει προκριθεί και δεν θα είναι δικός μας αντίπαλος, όλα τα άλλα είναι ανοικτά, ιδιαίτερα μετά από τη νίκη του Ισραήλ επί της Γαλλίας. Αυτή τη στιγμή στην 4η θέση είναι η Σλοβενία, ωστόσο και το Βέλγιο διεκδικεί πρόκριση.

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Ελλάδα 3-0 6β. (προκρ.)

2. Ισπανία 2-1 5β.

3. Ιταλία 2-1 5β.

4. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 4β.

---------------------

.5 Γεωργία 1-2 4β.

6. Κύπρος 0-3 3β.

Δ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Πολωνία 3-0 6β. (προκρ.)

2. Ισραήλ 2-1 5β.

3. Γαλλία 2-1 5β.

4. Σλοβενία 1-2 4β.

---------------------

5. Βέλγιο 1-2 4β.

6. Ισλανδία 0-2 2β.

Ελλάδα - Βοσνία: «Σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο

Σχολιάζοντας τη σημερινή αναμέτρηση, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε για τη Βοσνία πως: «Πρέπει απέναντι στη Βοσνία να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είδατε και το ματς χθες με την Ιταλία, που έπρεπε να κάνει υπερπροσπάθεια με τον Φοντέκιο. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, λείπουν κι από αυτούς κάποια παιδιά. Θα πρέπει να μπούμε δυνατά».

Ενώ από την πλευρά του, ο κόουτς Κώστας Χαραλαμπίδης, σημείωσε: «Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε».

Ελλάδα - Βοσνία: Τα ρόστερ των ομάδων

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα της ημέρας

Σήμερα θα γίνουν αγώνες για τον 3ο και τον 4ο όμιλο στο Ευρωμπάσκετ και συγκεκριμένα:

15:00 Βέλγιο - Ισραήλ, Novasports 4

15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS

18:00 Ισλανδία - Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Γαλλία - Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start