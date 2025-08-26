Ελλάδα - Γαλλία βόλεϊ γυναικών: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών αγωνίζεται σήμερα (26/08) απέναντι στη Γαλλία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης με έναρξη της αναμέτρησης στις 12:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στα φιλέ της Ταϊλάνδης καθώς μετά τον θρίαμβο με 3-1 επί του Πουέρτο Ρίκο, θέλουν νίκη επί της Γαλλίας για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Εθνική μας επικράτησε με 3-1 (19-25, 13-25, 25-23, 14-25) των κοριτσιών από το Πουέρτο Ρίκο και σε περίπτωση νίκης επί των «τρικολόρ», προκρίνονται στους «16» του θεσμού.