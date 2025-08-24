Ελλάδα - Γαλλία LIVE: Το τελευταίο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ

Η ώρα για την πρόβα Eurobasket της Εθνικής ομάδας μπάσκετ έφτασε. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία (20:00, ΕΡΤ News) στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν από την αναχώρησή της για την Κύπρο όπου διεξάγεται η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ. Δείτε την εξέλιξη του Ελλάδα - Γαλλία, μέσα από το live του Gazzetta.

Βγαίνει η 12άδα για το Ευρωμπάσκετ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης έχει πλέον στη διάθεσή του 13 παίκτες και αναμένεται να καταλήξει στην τελική δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο μεγάλο φετινό ραντεβού, που αρχίζει την Πέμπτη (28/8, 21:30) με την αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μετά από το φινάλε της αναμέτρησης Ελλάδα - Γαλλία, ο «Kill Bill» θα ανακοινώσει ποιος θα είναι ο τελευταίος παίκτης που θα «κοπεί» από την αποστολή.

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν την προετοιμασία και θα είναι διαθέσιμοι για το αποψινό Ελλάδα - Γαλλία, είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

