Ελλάδα - Ισπανία 108 - 106: Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο Παγκόσμιο

Η Ελλάδα πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Ισπανία, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση και έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Κατάφερε το 108-106 στην παράταση της Ισπανίας στο ΟΑΚΑ και έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.
Ο Ντίνος Μήτογλου, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με 29 πόντους και 7/10 τρίποντα ήταν πρώτος σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος, που χρειάζεται τέσσερις νίκες σε ισάριθμους εναπομείναντες αγώνες του 9ου προκριματικού ομίλου, για να πετύχει τον στόχο του.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86 (κ.α.), 108-106
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