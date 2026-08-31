Ελλάδα - Ισπανία: Ο Διαμαντίδης χαιρέτησε την οικογένεια Σπανούλη

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μία αναμέτρηση που είναι «must win» για την Ελλάδα.

Στο «T-Center» για να στηρίξει την επίσημη αγαπημένη βρίσκεται και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ.

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