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Ελλάδα - Ισπανία: Ο Διαμαντίδης χαιρέτησε την οικογένεια Σπανούλη

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρίσκεται στο «T-Center» για το παιχνίδι της Εθνικής και χαιρέτησε την οικογένεια του Βασίλη Σπανούλη.

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Δημήτρης Διαμαντίδης
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο Ελλάδα - Ισπανία | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μία αναμέτρηση που είναι «must win» για την Ελλάδα.

Στο «T-Center» για να στηρίξει την επίσημη αγαπημένη βρίσκεται και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ. 

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