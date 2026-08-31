Ελλάδα - Ισπανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε (31/08) την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 με τζάμπολ στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μετά την ήττα από την Ουκρανία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πρέπει να κάνει το 5/5 για να περάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Σε περίπτωση που ηττηθεί σε κάποιο ματς, πρέπει να κερδίσει τα υπόλοιπα και να ελπίζει σε συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Από το σημερινό ματς, θα απουσιάσει ο τραυματίας Παπανικολάου ενώ τη θέση του στην 12άδα θα πάρει ο Χαραλαμπόπουλος.

Αναλυτικά η 12άδα: Νικ Καλάθης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας, Ντίνος Μήτογλου.

Η αποστολή της Ισπανίας: Άλβαρο Καρντένας, Μπάμπα Μίλερ, Σέρχιο Ντε Λαρέα, Χάιμε Πραντίγια, Μάριο Σεντ-Σουπερί, Νταρίο Μπριθουέλα, Αλμπέρτο Ντίαθ, Ούγκο Γκονζάλεθ, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Αντάι Μάρα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ζοέλ Πάρα.

