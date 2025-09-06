Ελλάδα - Ισραήλ: Τι ώρα παίζουν την Κυριακή - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα προκρίθηκε στην φάση των «16» του Eurobasket 2025 όπου θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Κυριακή (07/09) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ και τη Novasports Start ενώ θα καλυφθεί live και από το Reader.gr.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, πέρασε ως πρώτη στον γ' όμιλο, μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας με 90-86, το βράδυ της Πέμπτης 04/09).
Το ματς της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 21.45.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.