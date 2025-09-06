Μενού

Ελλάδα - Ισραήλ: Τι ώρα παίζουν την Κυριακή - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ με φόντο το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «καρφώνει» | InTime
Η Ελλάδα προκρίθηκε στην φάση των «16» του Eurobasket 2025 όπου θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Κυριακή (07/09) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ και τη Novasports Start ενώ θα καλυφθεί live και από το Reader.gr.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, πέρασε ως πρώτη στον γ' όμιλο, μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας με 90-86, το βράδυ της Πέμπτης 04/09).

Το ματς της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 21.45.

