Ελλάδα - Ιταλία 15-8: Θρίαμβος και χάλκινο μετάλλιο για τα κορίτσια της Εθνικής πόλο

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή της καθώς επικράτησε με 15-8 της Ιταλίας στον μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη ανεβαίνει για τρίτη διαδοχική φορά σε βάθρο επίσημης διοργάνωσης, προσθέτοντας το 6ο μετάλλιο της «γαλανόλευκης» σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η «γαλανόλευκη», όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, από το πρώτο σπριντ κιόλας έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις της στο ιταλικό σύνολο. Με πολύ καλή άμυνα και εξαιρετικές επιλογές στην επίθεση, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πήρε προβάδισμα στον μικρό τελικό, το οποίο ολοένα και διεύρυνε.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήγε με το +3 (4-1) στη δεύτερη περίοδο, το οποίο διπλασίασε στη συνέχεια με τον επιθετικό ρυθμό να είναι φρενήρης. Με πλουραλισμό στο παιχνίδι, η Ελλάδα δεν σταμάτησε να... παραβιάζει την ιταλική εστία με το +6 να είναι η διαφορά του ημιχρόνου (10-4).

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 6-3, 5-2, 0-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Τριχά, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε, Μπετίνι, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.