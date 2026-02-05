Καρυστιανού για ναυάγιο στη Χίο: «Να αποτρέπονται οι παράνομες εισβολές, αλλά χωρίς νεκρούς»

Η Μαρία Καρυστιανού πήρε σήμερα (5/2) θέση για το φονικό ναυάγιο με 15 νεκρούς πρόσφυγες στη Χίο, που εμπλέκει το ελληνικό λιμενικό, λέγοντας ότι χρειάζεται αστυνόμευση των θαλάσσιων συνόρων, χωρίς όμως νεκρούς.

Χίος, Φεβρουάριος 2026



Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί… pic.twitter.com/kCLQJJn3u5 — Maria Karystianou (@mkaristianou) February 5, 2026

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε.

Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter.