Την Τρίτη ο διάλογος για το Εθνικο Απολυτήριο: Τι ισχύει για τράπεζα θεμάτων και Πανελλήνιες

Στη Βουλή παρουσιάζεται την ερχόμενη Τρίτη (10/2) η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο ο εθνικός διάλογος να ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε μια πολιτική «που θα αντέξει στον χρόνο».

Στόχος: Ένα ισχυρό και αξιόπιστο απολυτήριο

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι η Παιδεία αποτελεί «το σημείο όπου συναντώνται οι προσδοκίες της χώρας με το μέλλον», επισημαίνοντας ότι οι μαθητές «αξίζουν ένα σύστημα πιο ισχυρό, πιο αξιόπιστο και ένα απολυτήριο που θα λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για τη συνέχεια των σπουδών τους».

Το πλαίσιο της πρότασης κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

Εμπλουτισμός της Τράπεζας Θεμάτων

Θέσπιση Σώματος Αξιολογητών και Εθνικής Αρχής Εξετάσεων

Εισαγωγή πολλαπλού βιβλίου, νέα προγράμματα σπουδών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Πανελλαδικές και ΕΒΕ: Παραμένουν ως έχουν

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται, μέχρι να υπάρξει ένα σύστημα «εξίσου αξιόπιστο». Το ίδιο ισχύει και για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, στο πλαίσιο του διαλόγου θα εξεταστεί πώς μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις Πανελλαδικές.

Η κ. Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι η αξιοπιστία και το αδιάβλητο του συστήματος δεν θα θιγούν, τονίζοντας ότι «δεν θέλει να θυσιάσει τίποτα από τα δύο».

2.500 νέα θέματα στην Τράπεζα Θεμάτων

Ένα από τα πρώτα βήματα του υπουργείου είναι ο σημαντικός εμπλουτισμός της Τράπεζας Θεμάτων. Περίπου 2.500 νέα θέματα, βασισμένα στα ανανεωμένα προγράμματα σπουδών, θα ενταχθούν άμεσα.

Τα θέματα της Τράπεζας θα χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους για τις ενδοσχολικές εξετάσεις της Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται και η βαθμολόγηση των γραπτών από Σώμα Αξιολογητών.

Παράλληλα, θα συζητηθεί:

αν και πώς θα προσμετρώνται οι επιδόσεις των μαθητών και στις τρεις τάξεις τυ Λυκείου στον τελικό βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου,

καθώς και το ποσοστό με το οποίο το απολυτήριο θα επηρεάζει τον τελικό μέσο όρο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο καταγράφει σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας: 30% συνολικά και 25% ειδικά για τη Γ’ Λυκείου.

Το υπουργείο προανήγγειλε την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων και για την Α’ και Β’ Λυκείου, με στόχο την ενίσχυση της μελέτης και της προετοιμασίας των μαθητών.