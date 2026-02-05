Τραγωδία στην Κομοτονή καθώς νεκρός εντοπίστηκε άνδρας που αγνοούνταν στην περιοχή του Ηφαίστου στην προσπάθειά του να περάσει την ιρλανδική διάβαση της περιοχής.
Στην προσπάθεια αυτή, φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.
Όπως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονταν να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών.
Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας.
- Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός οδηγός στην περιοχή Ήφαιστος - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
