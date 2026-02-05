Μενού

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός οδηγός στην περιοχή Ήφαιστος - Παρασύρθηκε από χείμαρρο

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Ήφαιστος στην Κομοτηνή καθώς παρασύρθηκε από χείμαρρο. Αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρός.

Τραγωδία στην Κομοτονή καθώς νεκρός εντοπίστηκε άνδρας που αγνοούνταν στην περιοχή του Ηφαίστου στην προσπάθειά του να περάσει την ιρλανδική διάβαση της περιοχής.

Στην προσπάθεια αυτή, φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.

Όπως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονταν να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών.

Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας.

 

