Ελλάδα - Ιταλία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ιταλία σήμερα (28/08) στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και το ΕRT News ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκινά το τουρνουά με όνειρα και στόχο να φτάσει όσο πιο μακριά στη διοργάνωση, με «κρυφό πόθο» τη συμμετοχή στην τετράδα ώστε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

«Μπροστάρης» στην προσπάθεια της Εθνικής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μία πρεμιέρα απέναντι στη δυνατή Ιταλία.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Η τελική 12άδα της Εθνικής για το Eurobasket 2025

Γιαννούλης Λαρεντζάκης Βασίλης Τολιόπουλος Δημήτρης Κατσίβελης Ντίνος Μήτογλου Κώστας Παπανικολάου Κώστας Σλούκας Γιάννης Αντετοκούνμπο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Κώστας Αντετοκούνμπο Τάιλερ Ντόρσεϊ Αλέξανδρος Σαμοντούροβ Θάνασης Αντετοκούνμπο