Ελλάδα - Ιταλία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ιταλία σήμερα (28/08) στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και το ΕRT News ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκινά το τουρνουά με όνειρα και στόχο να φτάσει όσο πιο μακριά στη διοργάνωση, με «κρυφό πόθο» τη συμμετοχή στην τετράδα ώστε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.
«Μπροστάρης» στην προσπάθεια της Εθνικής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μία πρεμιέρα απέναντι στη δυνατή Ιταλία.
Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων
28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα
Η τελική 12άδα της Εθνικής για το Eurobasket 2025
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Βασίλης Τολιόπουλος
Δημήτρης Κατσίβελης
Ντίνος Μήτογλου
Κώστας Παπανικολάου
Κώστας Σλούκας
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Κώστας Αντετοκούνμπο
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
Θάνασης Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.