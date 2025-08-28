Ελλάδα - Ιταλία LIVE: Η πρεμιέρα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Πρεμιέρα για την Εθνική ομάδα στο EuroBasket 2025, καθώς στις 21:30 (Novasports Start - ERTNEWS) η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να μπει με το... δεξί στη διοργάνωση και να πάρει τη νίκη που θα της δώσει από το ξεκίνημα κιόλας, προβάδισμα για τις πρώτες θέσεις του ομίλου της.

Παρακολουθείστε την εξέλιξη της αναμέτρησης και από το LIVE του Gazzetta.gr.

Ελλάδα - Ιταλία: Η ανάλυση του Βασίλη Σπανούλη

Αναφερόμενος στα σημεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση της πρεμιέρας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Παίξαμε πολύ πρόσφατα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Μου αρέσουν οι παίκτες και το ρόστερ μας και είμαι αισιόδοξος».

Και συνέχισε: «Βλέπω πολλούς να λένε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τελικός. Δεν είναι τελικός, είναι σημαντικό ματς όπως και τα άλλα. Δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερη πίεση. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Εμείς θέλουμε να πάμε αρχικά στους ‘16’, δεν κοιτάμε τις διασταυρώσεις. Ποιος μπορεί να σου πει με ποιον θα παίξεις». «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει όσο θέλω εγώ να παίξει. Το ίδιο και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι επίσημο παιχνίδι πλέον και δεν υπάρχουν περιορισμοί».

Ελλάδα - Ιταλία: Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου , 21:30 Ελλάδα - Ιταλία

, 21:30 Ελλάδα - Ιταλία 30 Αυγούστου , 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα 31 Αυγούστου , 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα 2 Σεπτεμβρίου , 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία 4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα